Como adicionar múltiplos usuários na Apple TV

A Apple TV permite que você assista a filmes e séries de diversos aplicativos, além de contar com uma App Store e jogos do Apple Arcade. Foi somente no tvOS 13, porém, que a Maçã implementou um recurso que já era bastante esperado por muitos: múltiplos usuários.

Publicidade

Isso permite que várias pessoas de uma mesma família possam acessar seus conteúdos personalizados do Apple Music, do app Apple TV e da App Store, por exemplo.

Aprenda, a seguir, como adicionar um novo usuário na sua set-top box.

Adicionando um novo usuário na Apple TV

Pela própria Apple TV

Para adicionar um novo usuário à Apple TV, vá em Ajustes » Usuários e Contas » Adicionar Novo Usuário… e insira o ID Apple desejado.

Pelo app Casa

Se quiser, também há a possiblidade de adicionar uma pessoa à Apple TV usando o app Casa no iPhone, no iPad ou no Mac (requer o macOS Catalina ou superior).

Primeiro, verifique se a Apple TV foi está devidamente listada em um cômodo do app. Se não estiver, na Apple TV vá até Ajustes » AirPlay e HomeKit » Cômodo e escolha um dos cômodos.

Publicidade

Depois disso, abra o aplicativo Casa e toque/clique na casinha (no canto superior esquerdo), em “Ajustes da Casa” e em “Convidar Pessoas…”. Após isso, insira o email do ID Apple usado pela pessoa que deseja adicionar e toque/clique em “Convidar”.

Peça para a pessoa que você convidou abrir o app Casa. Ela deverá tocar em “Aceitar”. Depois, ela terá tocar na casinha (canto superior esquerdo) e no nome. O próximo passo é tocar em “Mostrar-me na Apple TV” e, em seguida, ligar a Apple TV.

Depois de adicionado, você poderá optar por editar o nome do usuário. Para fazer isso, vá até Ajustes » Usuários e Contas; selecione o nome da conta e depois “Editar Nome de Usuário”.

Para remover um usuário, faça o mesmo processo descrito acima e, ao selecionar o nome da conta, clique em “Remover Usuário da Apple TV”.

Alternando entre os usuários da Apple TV

Há duas maneiras de alternar entre usuários já cadastrados na Apple TV.

A mais fácil delas é abrindo a Central de Controle e selecionando um usuário. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão de Início no Apple TV Remote, representado por um ícone de televisão (enquanto estiver na tela inicial do tvOS).

Outra opção é ir em Ajustes » Usuários e Contas » Usuário Atual e selecionar um dos nomes da lista, iniciando assim a sessão na conta cadastrada.

Bem legal, né?