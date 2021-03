Como ativar e usar o Modo Escuro (iPhone, iPad e Mac)

O Modo Escuro (Dark Mode) era muito aguardado por usuários dos sistemas operacionais da Apple. Além de dar uma aparência diferenciada, ele acaba sendo ideal para usar à noite, já que os olhos acabam não cansando tanto.

No caso de iPhones com telas OLED , esse modo acaba sendo ainda mais interessante graças aos pretos profundos, uma das características dessas telas, e que contribui inclusive com economia de bateria.

No iOS, o Modo Escuro foi um dos principais recursos do iOS 13, lançado em 2019. No macOS, o recurso deu as caras um ano antes, no macOS Mojave.

A seguir, ensinaremos como ativar o Modo Escuro e alguns truques para aproveitá-lo ao máximo em todos os dispositivos.

Ativando o Modo Escuro no iPhone/iPad

Para ativar o Modo Escuro manualmente, você tem duas opções: a mais fácil delas é abrindo a Central de Controle, tocando e segurando no slider de brilho para ter acesso ao ícone do recurso (canto esquerdo).

A outra é indo em Ajustes » Tela e Brilho e escolhendo entre a aparência “Clara” ou “Escura”. Abaixo, você verá a opção para ativá-lo de forma automática no pôr do sol ou ainda em uma faixa de horários personalizada.

O mais legal do Modo Escuro é que muitos apps já estão otimizados para ele no sistema. Portanto, ao ativar essa função, aplicativos podem automaticamente entrar também nesse modo. Entre os exemplos estão Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e o do MacMagazine, é claro! 😀

Ativando o Modo Escuro no Mac

No Mac, mais ainda que no iPhone e no iPad, o Modo Escuro é bem-vindo, especialmente para quem trabalha à noite e deseja se focar mais no que está fazendo. E ele também pode ser ativado de forma manual ou automática.

Para abrir as configurações do Modo Escuro, vá em Preferências do Sistema » Geral e escolha uma das três opções de aparência: “Clara”, “Escura” ou “Automática”. No caso dos Macs, não há uma opção para ativá-lo em um horário programado.

A Apple permite que você use o Modo Claro em alguns aplicativos nativos mesmo quando o sistema está em Modo Escuro. Veja com fazer isso em alguns:

Mail : abra o aplicativo e, na barra de menus, vá em Mail » Preferências. Na aba “Visualização”, desmarque a opção “Usar fundos escuros para mensagens”.

: abra o aplicativo e, na barra de menus, vá em Mail » Preferências. Na aba “Visualização”, desmarque a opção “Usar fundos escuros para mensagens”. Mapas : vá em Mapas » Preferências… na barra de menus do aplicativo e selecione a opção “Sempre usar aparência clara no Mapas”. Se estiver rodando uma versão anterior do sistema, vá em “Exibir”, na barra de menus, e desmarque “Usar mapa escuro”.

: vá em Mapas » Preferências… na barra de menus do aplicativo e selecione a opção “Sempre usar aparência clara no Mapas”. Se estiver rodando uma versão anterior do sistema, vá em “Exibir”, na barra de menus, e desmarque “Usar mapa escuro”. Notas : na barra de menus do aplicativo, vá em Notas » Preferências… e desmarque “Usar fundos escuros para conteúdo de notas”.

: na barra de menus do aplicativo, vá em Notas » Preferências… e desmarque “Usar fundos escuros para conteúdo de notas”. Safari : o navegador nativo dos Macs pode automaticamente usar o Modo Escuro em um site compatível. Você também pode usar o Leitor do Safari nesse modo, caso o site seja incompatível.

: o navegador nativo dos Macs pode automaticamente usar o Modo Escuro em um site compatível. Você também pode usar o Leitor do Safari nesse modo, caso o site seja incompatível. Editor de Texto : quando o aplicativo estiver aberto, vá em “Editar”, na barra de menus, e desmarque a opção “Usar Fundo Escuro em Janelas”.

: quando o aplicativo estiver aberto, vá em “Editar”, na barra de menus, e desmarque a opção “Usar Fundo Escuro em Janelas”. Imagem de Fundo: em wallpapers compatíveis, suas cores mudam automaticamente quando o Modo Escuro é ativado ou desativado. Você pode alterar indo em Preferências do Sistema » Mesa e Protetor de Tela.

Taí uma bela forma de você personalizar tudo com o seu gosto! 🌚🌝