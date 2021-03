Como usar os wallpapers dinâmicos do macOS

Uma das novidades visuais do macOS Mojave — além do, na época, aguardado Modo Escuro — foram os wallpapers dinâmicos.

Para quem não sabe do que se trata, eu explico: no decorrer do dia, ao selecionar um dos papéis de parede compatíveis com esse recurso, ele vai automaticamente mudando o seu visual conforme o horário (normalmente ficando mais claro ou mais escuro).

Para visualizar os wallpapers dinâmicos padrões do macOS, vá em Preferências do Sistema » Mesa e Protetor de Tela. Na aba “Mesa”, você verá logo no topo as opções nativas do sistema. No macOS Big Sur, por exemplo, são sete opções:

Big Sur

Catalina

Os Penhascos

O Lago

O Deserto

A Praia

Gradientes Solares

Caso queira usar uma dessas imagens como wallpaper padrão, nos estilos Claro ou Escuro, clique no menu suspenso localizado ao lado da pré-visualização do wallpaper.

Além dos wallpapers disponibilizados pela Apple, há alguns sites focados em disponibilizar essas imagens de fundo dinâmicas. Os principais e mais divertidos são estes: Dynamic Wallpaper Club e Dynwalls.

Há também apps dedicados a tal — um deles, o Dynape, permite a criação dos seus próprios papéis de parede dinâmicos.