Conceito: e se a Apple lançasse uma action cam?

Desde que as câmeras GoPro explodiram de sucesso, o mercado foi inundado das mais diversas opções de action cams com os mais variados recursos e preços.

A Apple, como vocês sabem, nunca se aventurou nesse mercado — e, aliás, muitos consumidores nem sequer cogitam comprar uma action cam hoje em dia justamente porque o iPhone já atende a boa parte das suas necessidades.

Mesmo assim, o designer Antonio De Rosa resolveu imaginar como seria uma “AirCam” criada pela Maçã. 😉

Talvez um dia a Apple entre no mercado de câmeras de ação, e isso acontecerá com a AirCam. No tamanho exato do seu estojo dos AirPods Pro, a AirCam vem com Siri, Face ID, IP68, 5K, LiDAR e muito diversão, Apple Style!