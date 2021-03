Consumer Reports coloca iPhone 12 Pro Max entre melhores smartphones do ano

A Consumer Reports tem lá seu histórico de problemas com a Apple, mas no geral a organização — uma das mais respeitadas nos EUA no mundo do serviço ao consumidor e da análise de produtos — gosta dos produtos da Maçã. Hoje, como mais uma prova disso, a CR colocou o iPhone 12 Pro Max na sua lista de melhores smartphones de 2021 (até o momento, claro).

Publicidade

Sendo rigoroso, a entrada do aparelho da Maçã é um tanto quanto previsível, considerando que há uma categoria no guia chamada “Melhor iPhone” — mais uma prova que, nos EUA muito mais do que aqui, há uma parcela significativa do público que só está interessada nos aparelhos da Apple e não troca de lado nem com reza braba.

Mais precisamente, portanto, o 12 Pro Max foi colocado como o melhor iPhone de 2021. Ainda assim, a publicação não economizou os elogios ao aparelho, classificando sua tela OLED como “super-precisa”, e as câmeras como algumas das melhores do mercado.

Os analisadores também ficaram muito satisfeitos com a chegada do 5G, afirmando que a conectividade finalmente coloca os iPhones em pé de igualdade com os flagships (e até alguns modelos intermediários) no mundo do Android — e finalmente “dá aos usuários da Maçã um incentivo, após anos de atualizações incrementais, para trocar de aparelho”.

Publicidade

A Consumer Reports reconheceu que o iPhone 12 Pro Max não é barato, mas que os US$100 extras em relação ao 12 Pro darão aos consumidores mais horas de bateria, uma tela maior e uma câmera teleobjetiva com maior aproximação. Apesar disso, os avaliadores lembraram que o aparelho é grande e pesado, difícil de usar para quem tem mãos menores — para essas pessoas, o iPhone 12 Pro pode ser uma melhor opção, segundo a análise.

Do outro lado do muro, o Galaxy Note20 Ultra ganhou a coroa de melhor smartphone Android (superando até mesmo a linha S21, mais recente), enquanto o OnePlus Nord N10 ficou com o título de melhor smartphone mais barato. O OnePlus Nord N100, por sua vez, foi reconhecido como o melhor smartphone para quem quer uma bateria que dure o dia todo — e, de fato, ele dura muito mais que isso, com uma persistência de 48,5 horas nos testes da organização.

via 9to5Mac