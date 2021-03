Em breve você poderá salvar rascunhos de Stories do Instagram

Em mais uma movimentação (provavelmente) pensada para apelar aos jovens do TikTok, o Instagram está testando um recurso que, em breve, permitirá aos usuários salvar rascunhos dos seus Stories.

A novidade foi anunciada pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri, e em seguida analisada pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi. A coisa toda funciona exatamente como se esperaria: se você criar um Story e, em vez de publicá-lo, tocar no ícone de “Fechar”, o Instagram oferecerá a opção de salvá-lo como rascunho junto à opção de descartá-lo.

Let's take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021

Para recuperar um rascunho posteriormente, basta abrir a tela de composição dos Stories — seus rascunhos estarão dispostos na parte superior do menu, acima das imagens no seu rolo da câmera. Tocando nele, você pode voltar a editá-lo e/ou publicá-lo, com todas as edições, efeitos, adesivos, texto e o que mais você tenha adicionado anteriormente (tudo ainda perfeitamente editável).

O salvamento de rascunhos já existe para fotos e vídeos que você pretende publicar no seu feed, mas os Stories eram, até o momento, uma modalidade totalmente instantânea — você fazia suas edições e as publicava naquele exato momento; caso contrário, tchau tchau.

Hoje em dia, entretanto, sabemos que as postagens efêmeras são cada vez mais elaboradas, com edições mirabolantes e efeitos complexos. Poder salvá-las como rascunhos, portanto, poderá trazer uma boa paz de espírito aos usuários.

Ainda não sabemos quando os rascunhos de Stories serão liberados, mas é provável que tenhamos mais notícias sobre isso nos próximos meses.

via The Next Web