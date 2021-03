FINAL FANTASY VIII chega ao iPhone em versão remasterizada

Lá se vão mais de dez anos desde que a desenvolvedora Square Enix iniciou uma ambiciosa empreitada de levar aos dispositivos móveis os títulos da icônica série FINAL FANTASY — nós já estávamos falando disso aqui no MacMagazine em 2011, para vocês terem uma ideia. Hoje, foi o sétimo capítulo do jogo que chegou ao iOS e ao Android.

FINAL FANTASY VIII Remastered é uma versão (como o próprio nome já diz) remasterizada do título lançado em 1999 para PlayStation e PCs.

O que temos aqui é basicamente um port da versão para Windows do jogo — com algumas limitações: o Chocobo World, por exemplo, não é jogável na versão móvel e algumas falhas podem ser encontradas aqui e ali. Por outro lado, a remasterização tem alguns recursos adicionais, como sistema de assistência em batalhas e a possibilidade de ligar/desligar as batalhas aleatórias.

Fãs da saga certamente se lembrarão do título como um dos menos celebrados na série — o relançamento, portanto, pode ser uma oportunidade para reavaliar sua história, de menor escala e focada no romance entre os protagonistas Squall e Rinoa.

Aos interessados, o jogo está com um preço especial de lançamento na App Store e no Google Play: R$95. É bom lembrar que ele requer cerca de 2,5GB de espaço livre no seu dispositivo e só funciona no iOS 13 ou superior.

Boa diversão!

