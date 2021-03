iPhone sobrevive um mês inteiro em lago congelado

Se o seu iPhone caísse num lago congelado, você faria algum esforço para tentar recuperá-lo? Que tal depois de um mês inteiro? E você sequer cogitaria, depois de tanto tempo submerso, que ele ainda funcionaria?

Pois foi isso o que aconteceu com o que aparenta ser um iPhone 11 Pro de Angie Carriere, que viu o aparelho mergulhar na água gélida do lago Waskesiu (no Parque Nacional Prince Albert em Saskatchewan, no Canadá) enquanto comemorava seu 50º aniversário, no mês passado. A notícia é da CTV News.

Determinada a recuperar o iPhone (na verdade, o que ela mais queria eram as fotos e os vídeos que estavam nele), Carriere voltou algumas vezes ao lago até que, alguns dias atrás, conseguiu encontrá-lo e içá-lo por meio de uma corda presa a um ímã forte.

Após deixá-lo secar por um tempo, ela colocou o iPhone para recarregar e foi surpreendida pelo fato de que tudo ainda está funcionando perfeitamente.

Vale lembrar que a classificação oficial de resistência do iPhone 11 Pro é de aguentar até 2 metros debaixo d’água por 30 minutos. Acho que, nesse caso, o aparelho resistiu um pouquinho mais do que isso. 😉

Que sorte, a dela.

via AppleInsider