Patente descreve MacBooks com pés retráteis para resfriamento aprimorado

Sabemos que patentes são apenas ideias que não necessariamente chegarão a produtos e serviços reais, mas elas são uma boa forma de investigarmos que tipo de problema está sendo encarado por engenheiros e que tipos de soluções estão sendo exploradas — por exemplo, a questão do superaquecimento de processadores.

Uma patente recente, descoberta pelo Patently Apple e intitulada “Pés retráteis para articulação da tela e performance térmica”, descreve… bom, descreve exatamente isso: uma tecnologia que permitiria MacBooks do futuro empregar pés retráteis, ativados ou desativados de acordo com a necessidade, que levantariam a máquina em alguns milímetros extras para ampliar a circulação de ar na sua parte inferior, melhorando o resfriamento — e, de quebra, dando ao usuário uma melhor inclinação para digitar e um ângulo ampliado para maior articulação da tela.

Os pés retráteis ficariam localizados na traseira do dispositivo e poderiam levantar a máquina em pelo menos 3,8mm. A patente descreve várias técnicas para tornar a funcionalidade possível — na mais simples delas, o mecanismo estaria ligado à dobradiça da tela e os pés seriam ampliados sempre que o computador estivesse com a tampa aberta.

Outros esquemas mostram mecanismos ativados pneumaticamente, por pequenos motores ou mesmo manualmente, pelo usuário. Em alguns dos desenhos técnicos, toda a base do computador seria expandida, em vez dos seus pés, e essa “seção extra” teria entradas de ar otimizadas para melhorar o resfriamento interno.

A patente descreve, por fim, as integrações dessa possível tecnologia com o software (que ativaria ou desativaria os pés de acordo com a exigência da tarefa sendo realizada) e os desafios técnicos da sua implementação: os componentes, afinal de contas, ocupariam precioso espaço dentro da máquina quando retraídos. Os engenheiros sugerem a utilização do espaço de componentes como antenas e alto-falantes.

Da nossa parte, sabemos que o Apple Silicon tem um gerenciamento térmico muito eficiente — que possibilitou, inclusive, a retirada completa das ventoinhas dos novos MacBooks Air. De qualquer forma, ideias para melhorar o resfriamento dos computadores sempre são muito bem-vindas, afinal, quanto menos quente a máquina, melhor a sua performance.

Por mais que os pés retráteis não cheguem a existir (nunca digamos nunca), é interessante notar que os engenheiros da Maçã estão trabalhando em novas formas de deixar os Macs do futuro sempre fresquinhos e prontos para qualquer trabalho.