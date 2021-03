Time Zone Pro facilita ver a hora local de parentes e amigos

A Siri pode ser inútil, péssima não atender às necessidades da maioria de nós, mas se você perguntar e ela “Que horas são em…?” determinado local, ela provavelmente lhe dará a resposta certa.

Publicidade

Ainda assim, um app simpático dedicado para isso pode ser extremamente bem-vindo. Conheçam, então, o Time Zone Pro — lançado esta semana pela desenvolvedora Friendly Studio.

O Time Zone Pro é um binário universal, ou seja, com uma compra só você poderá rodá-lo no Mac, no iPad e/ou no iPhone, com uma interface agradável e minimalista.

O legal é que, logo de cara, você vê toda a sua lista de parentes e amigos com um indicativo claro da hora local de cada um. O app sincroniza tudo isso via iCloud, conta com widgets práticos e também já traz suporte ao Modo Escuro.

Publicidade

Bem bacaninha, acho que alguns de vocês vão curtir. 😉

via 9to5Mac