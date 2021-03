Após boicote, varejista H&M some dos Mapas da Apple na China

A situação na província de Xinjiang, no noroeste da China, continua se deteriorando conforme as acusações de perseguição e genocídio do povo uigure vão se amontoando. Hoje mais cedo, falamos sobre a existência de aplicativos utilizados por grupos paramilitares para facilitar o domínio sobre a população local, majoritariamente muçulmana; agora, mais uma notícia envolvendo a Maçã.

De acordo com o Wall Street Journal, todas as mais de 400 lojas da rede varejista sueca de moda H&M foram removidas dos Mapas da Apple e de outros serviços similares disponíveis na China, como o Baidu, além de aplicativos de carona locais. A remoção, acredita-se, está ligada à decisão recente do grupo H&M de interromper a importação de peças e materiais da província de Xinjiang.

As peças da varejista já tinham sido removidas da gigantesca plataforma de comércio digital chinesa Alibaba no início da semana. A hipótese ventilada por especialistas é de que o boicote à H&M está partindo do próprio governo chinês, como uma espécie de represália pelo fim das importações — outras marcas ocidentais, como a Nike e a Adidas, já sofreram ameaça de boicote anteriormente, e o governo dos Estados Unidos proibiu empresas locais de fazer negócios com empresas da região de Xinjiang.

No momento, ao buscar por lojas chinesas da H&M nos Mapas da Apple ou no Baidu Maps, nenhum resultado é encontrado — lojas de empresas concorrentes, como a japonesa Uniqlo, continuam aparecendo normalmente. Curiosamente, os locais da H&M na China continuam aparecendo normalmente no Google Maps, mas não custa lembrar que os serviços do Google são bloqueados em todo o território chinês.

Como a Apple não se pronunciou sobre o caso, ainda não há como saber quem foi o principal agente por trás da remoção. De qualquer forma, a Maçã tem parte na história — se não como produtora, ao menos como conivente.

