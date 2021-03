Apple Arcade ganha dois novos jogos: Hitchhiker e Farm It!

Sextou no Apple Arcade — não com um, mas dois novos jogos para preencher algumas horinhas do seu fim de semana!

Vamos dar uma olhada neles?

Hitchhiker

Hitchhiker, da desenvolvedora Versus Evil, é descrito como um jogo de mistério no qual você precisa explorar o desconhecido para descobrir mais sobre si mesmo. O jogo tem versões para iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Aqui, você assume a pele de um personagem misterioso e desmemoriado, que pega várias caronas com pessoas diferentes por paisagens “belas e estranhas”. Seu objetivo é escutar as histórias, prestar atenção nas pistas e desvendar o desaparecimento de uma pessoa, o que é feito por meio de sucessivos quebras-cabeças e oportunidades de escolha.

Farm It!

Para quem quer algo um pouco mais descontraído, Farm It!, da Tummy Games, pode ser uma opção divertida. Ele também é oferecido em versões para iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

No maior estilo do velho Colheita Feliz, o objetivo aqui é criar e administrar uma fazendinha por meio de atividades divertidas, como criação de animais e pescaria. O jogo inclui vários minijogos e permite que você tenha um bichinho de estimação virtual, além de vários recursos de personalização que podem ser obtidos com a venda da sua produção.

Os dois jogos já estão disponíveis no Apple Arcade — que, como vocês sabem, custa R$10 por mês e traz mais de uma centena de jogos livres para baixar, sem anúncios ou compras internas.

Boa diversão! 🕹

