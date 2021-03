Apple TV+: diretor de “The Crown” comandará “Sharper”

Já falamos aqui sobre “Sharper”, futuro filme do Apple TV+ coproduzido em parceria com a A24 e estrelado por Julianne Moore (vencedora do Oscar por “Para Sempre Alice”). Pois hoje, segundo o Deadline, a produção ganhou seu diretor: Benjamin Caron.

Caron é britânico e construiu sua carreira na televisão, dirigindo episódios de séries populares como “The Crown”, “Sherlock” e “Skins”; ele também já dirigiu videoclipes de artistas como Jay-Z. “Sharper” será sua primeira produção cinematográfica.

O filme, como já citamos, segue uma vigarista (interpretada por Moore) que usa suas habilidades de trapaça para escalar o mundo dos bilionários de Manhattan. O roteiro, de Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, foi nomeado um dos mais promissores na última Black List (lista que reúne os roteiros ainda não produzidos mais almejados de Hollywood).

Como sabemos, Moore é uma das artistas mais comprometidas com o Apple TV+ — além de “Sharper”, ela protagonizará também a série “Lisey’s Story”, escrita por Stephen King (e baseada no livro homônimo do escritor).

Ainda não há mais informações sobre filmagens ou data de estreia para “Sharper”, mas ficaremos de olho.