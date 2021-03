Bug no Mac mini M1 impede que monitor acorde ao retornar do repouso

No geral, para o potencial de problemas que poderiam surgir numa transição desse tamanho (de Macs com processadores Intel para chips proprietários da Apple), até que estamos vendo bem poucos problemas surgindo aqui e acolá — todos, até o momento, passíveis de correções com alguma atualização de software ou algo do tipo.

Esse parece ser o cenário do mais novo bug relacionado a Macs com chip M1 — mais precisamente, ligado ao Mac mini.

De acordo com o MacRumors, alguns donos de Macs mini têm enfrentado um problema que faz com que a máquina não acorde o monitor ao retornar do repouso (sleep).

Aparentemente esse está longe de ser um problema generalizado, mas posts no fórum do MacRumors e no fórum da Apple deixam claro que em novembro passado, pouco depois do lançamento do M1, alguns Macs mini já estavam enfrentando essa dificuldade.

Há relatos de pessoas que observaram o problema com dois monitores e dois cabos diferentes (usando apenas um por vez e não de forma simultânea, é bom deixar claro); em outro relato, temos uma descrição mais técnica da situação:

Na verdade, eu vejo uma mensagem de “Sem Sinal” exibida na tela após o Mac mini despertar, então, tecnicamente, o computador desperta o monitor, mas falha em enviar um sinal de vídeo. O monitor é um LG Ultrawide 4K Thunderbolt de 34″. Ele desperta bem com o meu MacBook Pro de 2018, então não há nada de errado com o display em si. A única maneira de fazer com que o mini envie um sinal ao monitor é desconectando e reconectando o cabo Thunderbolt. Às vezes, repetidamente. Obviamente, essa não é uma solução ideal.

Não há um padrão muito bem definido — aparentemente o bug se manifesta com diversos tipos de cabos/conectores, incluindo Thunderbolt, HDMI e DisplayPort; por outro lado, há usuários que nunca passaram pelo problema. 🤷🏻‍♂️

A Apple já está ciente da questão e, quem sabe, venha com um correção para isso no macOS Big Sur 11.3 (que está agora em sua quinta versão beta). Enquanto isso, a melhor solução — caso você esteja enfrentando o problema — é impedir que o Mac mini entre em repouso. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar tirando e reconectando o cabo para tudo voltar a funcionar.

