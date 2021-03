Gerencie textos em Markdown como um profissional com o Taio

Se você navegar pela App Store em busca de um editor de textos, irá se deparar com centenas de opções, entre as quais há uma compreensiva diversidade de soluções bastante populares que se esforçam para agradar a todos os gostos — enquanto proporcionam ao usuário algum diferencial utilitário ou visual, que impactará sua experiência frente aos demais aplicativos.

A partir deste cenário, surge o Taio: um editor de textos poderoso que busca automatizar o fluxo de criação, edição e manuseio de textos entre aparelhos com recursos ultra personalizáveis.

No Taio, a gestão de textos é inteiramente feita a partir da linguagem Markdown, bastante utilizada por programadores e redatores que prezam pela simplicidade de formatação visual em seu fluxo de publicação, de modo que a flexibilidade da linguagem atue como um facilitador na formatação de textos para o ambiente digital.

Isso quer dizer que, nele, você não trabalhará com formatações convertidas visualmente por HTML, tal qual ocorre em editores como Pages, Word, Google Docs, Evernote e outros, mas sim no formato Markdown para que a sua formatação seja preservada devidamente em ambientes que compreendem a linguagem.

O aplicativo apresenta três seções-chave que fornecem ao usuário inúmeros recursos e possibilidades de sincronização, edição e automação de textos em Markdown. São eles: Clips, Files e Actions (Clipes, Arquivos e Ações, em tradução livre).

Clips

São recortes de texto da área de transferência sincronizados via iCloud entre os seus aparelhos. Na prática, os clips são agregados em uma seção no aplicativo onde ficam disponíveis por um tempo limitado, para que você os acesse entre diferentes aparelhos ao copiar um trecho de texto no iPhone ou no iPad.

Basta copiar o texto em um aparelho e abrir o aplicativo para que o texto seja transferido ao aparelho secundário, onde o Taio também deve estar instalado. O mais bacana é que você pode fixar clips específicos para que fiquem armazenados permanentemente, sempre à sua disposição.

O processo de sincronização não chega a ser instantâneo, mas é feito em tempo real com um delay quase que imperceptível.

Files

Consiste em um agregador universal que permite a importação, a criação e a edição de documentos a partir de diversas fontes (local, nuvem e com marcação).

O mais legal do diretório é que você pode trabalhar com abas de textos abertas lado a lado, prévia do texto em HTML e ainda exportar o texto nos formatos Markdown, HTML, PDF, WebArchive, captura de tela e mais!

Actions

Se você já tem alguma familiaridade com o aplicativo Atalhos, irá se sentir em casa com as actions presentes no Taio.

Basicamente, as actions são atalhos como as receitas da Siri, que servem para super-automatizar ações de edição texto. Você pode utilizar as receitas pré-definidas no aplicativo ou então criar as suas próprias receitas de automação, que serão uma mão na roda para a rápida revisão e ajuste de textos criados ou editados no aplicativo — e até mesmo armazenados na área de transferência do sistema.

Entre as receitas, você tem ações para: reconhecimento de texto em imagens, formatação de citações, instalação de fontes no formato TTF, mescla de clippings de texto, conversão de textos em Markdown para mapas conceituais(!), “embelezador” de formatação, busca e substituição de termos, e muito, mas muito mais. Aqui, o céu é o limite para quem é bom de lógicas!

Em suma, o Taio é de fato um canivete suíço para quem trabalha com textos no formato Markdown. Esse não era o meu caso — até eu baixar o aplicativo por mera curiosidade e passar a ser, a partir do momento em que comecei a explorar o canvas de possibilidades que é proposto em sua apresentação na App Store.

Estou certo de que estamos tratando de um aplicativo que, com o tempo, há de se tornar um clássico do iOS/iPadOS e, futuramente, mais para frente, também do macOS — adaptação já em desenvolvimento, segundo os desenvolvedores! E falando em futuro, por ora não há suporte para o português e outras línguas populares além do inglês e do chinês simplificado.

O Taio pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas o acesso ao arsenal completo de recursos custa R$6,50 por mês, R$44 por ano ou R$170 para uma compra única/vitalícia. Além de tudo o que eu citei anteriormente, a versão Pro traz ainda a personalização de temas do aplicativo, do editor e opções alternativas de ícone do aplicativo.