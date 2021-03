Jovem achou que comprou um iPhone e recebeu uma… mesa!

Compras online — especialmente durante a pandemia — aumentaram drasticamente. Clicar/tocar em um botão e, alguns dias depois, receber o produto na sua casa é algo muito cômodo. Tão cômodo que, muitas vezes, as pessoas apenas olham as fotos e simplesmente esquecem de ler o anúncio para ver o que estão de fato comprando.

Foi exatamente o que aconteceu com o jovem tailandês anônimo da foto abaixo, como informou o Oriental Daily [Google Tradutor] e, posteriormente, o The Indian Express. Ele se deparou com um anúncio de um suposto iPhone 7 e achou tudo uma bela barganha. Foi lá e comprou. Ele estranhou o frete um pouco mais caro, mas como o valor do aparelho estava bom, ignorou esse detalhe.

Eis que, dias depois, o cidadão recebeu uma mesa enorme com o visual do iPhone 7! Por motivo óbvios, o caso se tornou viral e ganhou as redes sociais. 😂

A mesa em si é da sul-coreana Ten by Ten, que cria móveis, digamos, diferenciados. Mas os detalhes até que são bem legais — veja que a bandeja do cartão SIM é uma gaveta para lá de útil.

A mesa está disponível em três cores (dourado, vermelho e ouro rosa) e custa ₩310 mil (algo em torno de R$1,5 mil).

No mais, fica o aprendizado: sempre leia toda a descrição do produto que você está interessado para não acabar levando uma mesa em vez de um telefone. 😛

via Cult of Mac