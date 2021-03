Não consegue configurar o cartão no Apple Pay do Mac? Saiba como resolver!

Cadastrar um cartão de crédito/débito no Apple Pay é algo bem simples. No iPhone, você normalmente pode fazer isso de duas formas: pelo app oficial do banco ou do cartão (o processo dentro desses apps em si varia de acordo com a experiência de cada instituição financeira); ou pelo próprio aplicativo nativo Wallet.

Em Macs com Touch ID, o processo é igualmente simples. Basta abrir as Preferências do Sistema, ir em “Wallet e Apple Pay” e iniciar o processo para cadastrar o cartão seguindo as instruções na tela.

O problema é que muita gente está se deparando com a mensagem abaixo (“Não Pôde Configurar o Apple Pay”), sem saber o que fazer para contornar a situação:

Ao clicar em “Mais Informações”, somos direcionados a esse artigo de suporte da Apple que explica o que está acontecendo.

Dificilmente o impedimento do cadastro de novos cartões está atrelado ao primeiro item (verificar se a tampa do notebook está aberta) ou ao segundo (verificar os ajustes de segurança). É praticamente certo que, se a mensagem estiver aparecendo para você, o problema esteja relacionado às atualizações de segurança do macOS.

Tudo o que você precisa fazer é ir Preferências do Sistema » Atualização de Software, clicar no botão “Avançado” e marcar a opção “Instalar arquivos de dados do sistema e atualizações de segurança”.

Ao fazer isso, você provavelmente conseguirá adicionar um cartão ao Apple Pay do Mac sem problemas.

A Apple poderia explicar isso no próprio alerta do macOS, mas fica aqui a dica para quem está passando por esse problema. 😉