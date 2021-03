Promoções na App Store: LightScreen, MovieSpirit, Exporter for Contacts e mais!

Fechando mais uma semana com a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!

O destaque do dia fica é para o LightScreen, um utilitário para screenshots desenvolvido por Junyu Kuang.

Contando com dois temas, você pode optar pelo que mais lhe agrada sacudindo seu iPhone ou iPad. O app junta todas as suas capturas de tela, de todos os anos, e as junta em um só lugar, permitindo que você as organize sem complicações — adicionando etiquetas, editando, recortando e muito mais!



Nota na App Store

Minha nota

Ah, a versão para iPad conta com Split View e suporte a arrastar e soltar! Aproveite a oferta! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$121 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS

Editor de vídeos.

Jogo para os pequenos.

Xadrez para os pequenos.

Jogo de RPG .

Jogo de ação.

App para macOS

Utilitário para exportação de contatos.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.

Respeite o distanciamento social e use máscara, de preferência PFF2 ou N95, em locais públicos. 🏠😷