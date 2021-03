Slack ganhará chat de voz no estilo Clubhouse e… stories?

É, pessoal: parece que a moda do Clubhouse veio para ficar — se não no próprio aplicativo, com certeza na infinidade de recursos semelhantes anunciados por plataformas já estabelecidas. Já falamos aqui dos casos do Facebook, do Instagram, do Twitter e do Telegram, e agora é a vez do Slack.

O CEO da plataforma de comunicação empresarial, Josh Stewart, confirmou — ironicamente, numa conversa realizada no Clubhouse — que o Slack ganhará em breve uma série de recursos de áudio. Além da ferramenta de conversas ao vivo, será possível também enviar mensagens de voz rápidas, compartilhadas no próprio chat, exatamente como já ocorre em mensageiros comuns como WhatsApp e Telegram.

O chat de voz, por sua vez, deverá ser estruturado da mesma forma como os canais da plataforma: cada conversa terá sua própria hashtag, com um tema específico, e as pessoas poderão entrar e sair das discussões livremente, criando um ambiente mais flexível e propício à troca de ideias.

Vale lembrar que, recentemente, o Slack começou a disponibilizar mais recursos de comunicação entre empresas: o Slack Connect é uma forma de entrar em contato com profissionais de outras companhias e estabelecer pontes para colaborações. O futuro chat de voz, portanto, também poderá se aproveitar dessas novas conexões e reunir pessoas de diferentes empresas e áreas, fortalecendo ainda mais a troca de ideias e informações.

Stories?!

E não é só isso: de acordo com Stewart, o Slack ganhará também sua própria versão dos famigerados stories, os conteúdos efêmeros de áudio e vídeo que você posta com prazo de validade (de 24 horas, geralmente). Não sabemos como isso será trabalhado para o contexto corporativo da plataforma — afinal de contas, os stories costumam ser um formato mais descontraído e humorístico —, então será interessante notar os próximos passos disso.

Ainda não sabemos quando os recursos citados acima chegarão ao Slack, mas ao menos um deles — o de mensagens de voz — já está em testes, segundo Stewart. Vamos acompanhar, portanto.