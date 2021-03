Como ativar e usar as classificações por estrelas no Música (iPhone, iPad e Mac)

Desde que foi lançado, o Apple Music permite que você use os botões de “Gostei” e “Não Gostei” em músicas, álbuns, playlists e clipes. O que talvez poucos saibam é que o app Música também permite que você classifique conteúdos usando estrelas, que podem variar de uma a cinco.

Isso pode ser útil principalmente no processo de criação de playlists com as suas músicas mais bem classificadas ou para encontrá-las facilmente no Mac. A Apple deixa claro, porém, que essa classificação por estrelas não afeta as recomendações do “Ouvir Agora”.

Confira a seguir como usar a classificação de músicas por estrelas no iPhone/iPad e no Mac.

No iPhone/iPad

Vá em Ajustes » Música e ative “Mostrar Classificação”.

Feito isso, para classificar um conteúdo no app Música, pressione e segure o dedo sobre uma música e toque em “Classificar Música…”.

No Mac

Abra o app Música, vá até a barra de menus do Mac, clique em Música » Preferências… » Geral e marque a caixa “Classificações por estrelas”.

Para classificar uma música, vá até a aba “Música”, na barra lateral, e clique nas estrelas. Se elas não aparecerem, clique com o botão direito sobre uma coluna e selecione “Classificação”.

Se quiser classificar uma música dentro de um álbum específico, clique no álbum, passe o mouse por cima da faixa e use as estrelas para classificá-la — ou clique com o botão direito em cima da música e vá em “Classificação”.

Criando uma playlist inteligente com base na classificação por estrelas no Mac

Para criar uma playlist inteligente com base nas suas músicas classificadas de acordo com o número de estrelas, faça o seguinte: no aplicativo Música, vá em Arquivo » Nova » Playlist Inteligente.

No primeiro menu suspenso, selecione “Classificação”; depois, no outro menu, escolha se quer apenas músicas com classificações maiores, menores, no intervalo, apenas as marcadas com estrelas ou marcadas sem estrelas; na próxima seção, escolha o número de estrelas.

Você ainda pode escolher os critérios para a criação delas: se quer limitar o número de músicas, seu tamanho, horas ou minutos e outras classificações (como álbum, artista, gênero, classificações mais altas ou baixas, e reproduções mais frequentes, para dar alguns exemplos). Se quiser adicionar mais de um critério para a criação da playlist, clique no botão “+”.

Há ainda uma opção para atualização automática da playlist, ou seja, ela pode ser atualizada à medida em que novas músicas são classificadas com um certo número de estrelas. Quando tiver finalizado, clique em “OK”.

Legal, né?! 😁