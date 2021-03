Filmes da semana: compre “Seberg”, com Kristen Stewart, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Seberg”, com Kristen Stewart, Jack O’Connell, Vince Vaughn, Anthony Mackie, Zazie Beetz e Margaret Qualley, dirigido por Benedict Andrews.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

“Seberg” é inspirado em fatos reais sobre a queridinha da Nova Onda e estrela de Acossado, Jean Seberg (Kristen Stewart), que no final de 1960 foi alvo do FBI por causa do apoio que ela dava ao movimento dos direitos civis e pelo seu envolvimento amoroso com Hakim Jamal (Anthony Mackie), entre outros. No suspense de Benedict Andrew, a vida e a carreira de Seberg são destruídas pela exagerada vigilância e perseguição de Hoover em um esforço de reprimir e difamar o ativismo de Seberg.