Vídeo: como ter dois WhatsApps no iPhone (com o Business)

Enquanto tem gente que cogita se livrar do WhatsApp de vez em suas vidas, outras precisam de “WhatsApp em dobro” — normalmente, um para uso pessoal e o outro para uso profissional.

Publicidade

É sobre isso que tratamos no vídeo de hoje: como ter dois WhatsApps no mesmo iPhone, de forma oficial, usando o WhatsApp Business.

A gente já tinha esclarecido muitas dúvidas sobre ele nesse artigo de 2019, mas achamos por bem mostrar em vídeo como ele funciona na prática e dar algumas dicas extras de uso para vocês. 😉

Quem aí tem dois WhatsApps no iPhone?

Apoio: Loja do Sapo

Este vídeo teve o apoio da Loja do Sapo, que faz troca de vidros de Apple Watches — inclusive do Series 6 e do SE — com preço bastante competitivo e um ano de garantia. Eles estão em Belo Horizonte (MG), mas atendem o Brasil inteiro via SEDEX. Siga-os no Instagram em @lojadosapo!