Como alterar os controles de avançar/retroceder do app Podcasts (iPhone, iPad e Mac)

Os podcasts já são, há algum tempo, fonte de informação e entretenimento para muita gente. Prova disso é que existem cada vez mais títulos de todos os assuntos, para diferentes gostos.

A fim de deixar a sua experiência com o aplicativo nativo da Apple ainda melhor, já demos algumas dicas bem interessantes aqui no MacMagazine focada nele.

Desta vez, a dica pode ser útil para quem costuma perder alguma fala sem querer ou quer pular alguma parte desinteressante.

Por padrão, você pode avançar ou retroceder um podcast em 15 segundos. Porém, a Apple permite, desde o iOS 12, que você altere esse tempo, que pode variar de 10 a 60 segundos.

Confira como alterar esse intervalo de avançar/retroceder podcasts no aplicativo nativo.

No iPhone/iPad

Para fazer isso em um iPhone/iPad, vá em Ajustes » Podcasts e encontre a seção “Botões de Pular”. Toque, então, em “Avançar” ou “Retroceder” para escolher um tempo.

Você pode fazer combinações diferentes entre as duas, por exemplo: usar 15 segundos para retroceder e 30 segundos para avançar.

No Mac

No aplicativo nativo de Podcasts, disponível a partir do macOS Catalina, o processo é igualmente simples. Após abrir o aplicativo, vá em Podcasts » Preferências…, na barra de menus do Mac. Na aba “Reprodução”, escolha o período desejado usando o menu suspenso de “Avançar” e “Retroceder”.

Bônus: alterando os botões nos audiolivros do app Livros

A função de personalizar os botões de avançar e retroceder também está presente no Livros, mais precisamente em audiolivros. É importante frisar, porém, que esse tipo de conteúdo ainda não chegou oficialmente ao Brasil.

Caso você escute audiolivros do aplicativo Livros em outro país, a maneira de personalizar os botões é basicamente a mesma dos podcasts.

No iPhone/iPad, abra Ajustes » Livros. Na seção “Audiolivros”, toque em “Avançar” ou “Retroceder” para alterar os botões de segundos, que também varia de 10 a 60 segundos. No app do Mac, o padrão se mantém em avançar/retroceder 15 segundos.

via The iPhone FAQ, iDownloadBlog