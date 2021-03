O que é e como usar os Chats de Voz do Telegram

O Telegram é uma excelente alternativa ao WhatsApp no mundo dos aplicativos de mensagens. Ele oferece diversos recursos interessantes, como a possibilidade de criar enquetes, usar bots e enviar arquivos grandes, por exemplo.

Recentemente, com a febre em torno do Clubhouse, um novo recurso chamou atenção: os Chats de Voz. Anunciado em dezembro do ano passado, ele permite transformar grupos em salas de conversa por voz ao vivo. Recentemente, a função ganhou ainda mais novidades!

É importante ter em mente que você precisa necessariamente ser um administrador do grupo ou do canal para iniciar um chat por voz. Dito isso, aprenda como ativar e usar esse belo recurso.

No iPhone/iPad

Toque no grupo ou no canal e, depois, no nome dele (localizado no topo). Em seguida, toque em Mais » Iniciar Chat de Voz. Você poderá escolher se deseja aparecer com a sua conta pessoal ou como o próprio canal.

Na parte inferior da tela aparecerão as opções para usar o Chat de Voz, com botões de viva-voz, ativar o som ou sair. Também há a possibilidade de convidar outros membros para a conversa pelos seus contatos ou enviando um link de convite (eles são, inclusive, ilimitados).

No botão com três pontinhos (canto superior esquerdo), você ainda verá algumas opções extras, como editar o título do chat, as permissões ou até mesmo iniciar uma gravação da conversa. Também há um botão que permite encerrá-la.

No Mac

No aplicativo do Mac, o processo é basicamente o mesmo. Selecione o grupo ou canal e clique na foto dele. Depois, vá em Mais » Iniciar Chat de Voz. Uma nova janela será aberta com as mesmas opções do aplicativo para iPhones e iPads.

Tocando no botão “Opções”, você poderá escolher os dispositivos de entrada e saída de som, entre outros ajustes.

O bacana é que os Chats de Voz também estão disponíveis em dispositivos Android, então todo mundo pode aproveitar o recurso — diferentemente do Clubhouse, que segue exclusivo para iPhones.

