Apple TV+ terá documentário sobre pandemia do novo Coronavírus focado na natureza

Nós vivemos em uma época na qual tudo, absolutamente tudo é registrado e se transforma em conteúdo. Quando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, era questão de tempo até surgirem documentários, filmes e tudo mais sobre o assunto nas dezenas de serviços de streaming existentes atualmente.

O Apple TV+ não ficaria de fora. Contudo, numa pegada bem Apple-like, a empresa resolveu focar num dos poucos aspectos positivos da pandemia — afinal, tudo na vida tem seus prós e contras.

Em comemoração ao Dia da Terra (comemorado em 22 de abril), a Apple anunciou hoje o documentário “The Year Earth Changed”, o qual estreará em 16 de abril. Narrado pelo ambientalista David Attenborough (vencedor do Emmy e do BAFTA), ele aborda o comportamento da natureza quando nós, humanos, ficamos reclusos em nossas casas por algumas semanas/meses.

Narrado por David Attenborough, este documentário oportuno especial dá uma olhada na resposta extraordinária da natureza a um ano de lockdown global. Esta carta de amor ao planeta Terra levará você a ouvir canções de pássaros em cidades abandonadas pela primeira vez em décadas, e a testemunhar baleias se comunicando de maneiras nunca antes vistas.

“Durante este ano mais difícil, muitas pessoas reavaliaram o valor e a beleza do mundo natural e se consolaram muito dele”, disse Attenborough. “Mas o lockdown também criou um experimento único que lançou luz sobre o impacto que temos no mundo natural. As histórias de como a vida selvagem respondeu mostraram que até mesmo pequenas mudanças no que fazemos podem resultar em uma grande diferença.”

O documentário conta com imagens exclusivas de todo o mundo depois de um ano completamente atípico, nos oferecendo uma imagem e uma abordagem diferente da pandemia.

Cantos de pássaros em cidades desertas, baleias se comunicando de novas maneiras, capivaras em subúrbios sul-americanos… pessoas de todo o mundo tiveram a chance de se envolver com a natureza. No documentário, espectadores testemunharão como as mudanças no comportamento humano — reduzindo o tráfego de navios, fechando praias alguns dias por ano, identificando maneiras mais harmoniosas de coexistir entre humanos e animais selvagens — podem ter um impacto profundo na natureza.

Segundo a Apple, o documentário é uma carta de amor ao planeta Terra, destacando as maneiras pelas quais esse comportamento da natureza pode nos dar esperança para o futuro.

“The Year Earth Changed” é realizado pelo BBC Studios Natural History Unit, dirigido por Tom Beard e produzido por Mike Gunton e Alice Keens-Soper.

“Pequenas Maravilhas” (“Tiny World”) e “Noite na Terra” (“Earth At Night In Color”)

Junto ao documentário “The Year Earth Changed”, a Apple anunciou também as segundas temporadas de “Pequenas Maravilhas” e “Noite na Terra”.

“Pequenas Maravilhas” é narrado e produzido por Paul Rudd (“Homem-Formiga”), e nos dá uma perspectiva única do mundo natural, nos mostrando a engenhosidade e a resiliência das menores criaturas do planeta. Serão seis novos episódios contando histórias surpreendentes que destacam essas pequenas criaturas e as coisas extraordinárias que elas fazem para sobreviver.

A série é produzida pela Plimsoll Productions e por Tom Hugh Jones, que também atua como escritor com David Fowler. Grant Mansfield e Martha Holmes também atuam como produtores executivos em nome da Plimsoll Productions.

“Noite na Terra” também ganhará seis novos episódios, narrados por Tom Hiddleston (“Vingadores”). Com o uso de câmeras de ponta e um revolucionário processo de pós-produção, a série apresenta as maravilhas noturnas da natureza com uma clareza impressionante.

Na nova temporada teremos pumas, ursos polares, arraias-manta e plânctons. “Noite na Terra” é produzido pela Offspring Films, por Alex Williamson e Sam Hodgson.

Tanto o documentário quanto as novas temporadas das séries já existentes estrearão globalmente no dia 16 de abril.