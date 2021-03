Como emparelhar o controle do Xbox e do PlayStation (iPhone, iPad, Mac e Apple TV)

O iOS 13 marcou não apenas a chegada do Modo Escuro aos iPhones e iPads, mas também um recurso que pode agradar muito aos fãs de games. Com alguns passos simples, jogadores podem emparelhar seus controles (Xbox e PlayStation) e aproveitar as vastas opções de títulos disponíveis na App Store e no Apple Arcade.

O emparelhamento, inclusive, pode ser feito com Macs e Apple TVs — desde que os dispositivos estejam devidamente atualizados para o macOS Catalina ou superior e o tvOS 13 ou superior, respectivamente.

Controles compatíveis

Atualmente, os seguintes controles são compatíveis com os dispositivos da Apple:

Controle sem fio Xbox com Bluetooth (modelo 1708)

Controle sem fio Xbox Elite Series 2

Controle Xbox Adaptive

Controle sem fio PlayStation DualShock 4

Além desses, o DualSense (do PlayStation 5) e os controles do Xbox Series S/X serão compatíveis com dispositivos da Apple a partir do iOS 14.5, do macOS Big Sur 11.3 e do tvOS 14.5.

Alguns controles Bluetooth com o selo MFi (Made for iPhone) também funcionam com aparelhos da Apple. Atualmente, o único vendido em nosso país é o SteelSeries Nimbus+, que custa a bagatela de R$1,3 mil. 🤑

Emparelhando o controle do Xbox

Primeiro, certifique-se de que o controle esteja atualizado.

No iPhone ou no iPad, abra Ajustes » Bluetooth e veja se o controle está mesmo ligado; no Mac, vá em Preferências do Sistema » Bluetooth; Já na Apple TV, vá em Ajustes » Controles Remotos e Dispositivos » Bluetooth.

Depois, pressione o botão de conectar. Se ele já estiver emparelhado com um Xbox, desligue o controle e depois mantenha pressionado o botão de emparelhamento por alguns segundos.

Emparelhando o controle do PlayStation

Antes de emparelhar o controle com o dispositivo, ative o modo de emparelhamento do controle. Para isso, pressione e segure os botões “PS” e “SHARE” ao mesmo tempo. Quando fizer isso, a barra de luz (localizada na parte de trás do controle) começará a piscar.

No iPhone ou no iPad, abra Ajustes » Bluetooth; no Mac, vá em Preferências do Sistema » Bluetooth; já na Apple TV, vá em Ajustes » Controles Remotos e Dispositivos » Bluetooth.

Outros controles

Caso tenha um controle de outra marca que seja compatível com os dispositivos da Apple, consulte o suporte para verificar o processo de emparelhamento.

Games com suporte aos controles

A App Store conta com diversos títulos compatíveis com esses controles. Há, inclusive, alguns sites especializados em garimpá-los, como o MFi Games e controller.wtf.

Boa diversão! 😉🎮

