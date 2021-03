Como excluir a sua conta no Twitter

Já demos algumas dicas por aqui no MacMagazine de como melhorar a sua experiência com o Twitter. A rede social do passarinho azul é muito usada para acompanhar notícias e acompanhar eventos em tempo real, como reality shows, eventos esportivos ou premiações, por exemplo.

Publicidade

Porém, pode ser que você queira apagá-la caso não tenha interesse em manter mais uma rede social. Pensando nisso, reunimos por aqui um tutorial de como excluir a sua conta por lá usando os aplicativo oficiais para iPhone, iPad e Mac.

Solicitando um arquivo com os seus tweets

Antes de excluir a sua conta, é importante informar que você pode baixar os seus dados da rede social (mais precisamente, o seu histórico de tweets).

Caso queira fazer isso, siga os passos abaixo:

Toque no botão de menu representado por três riscos/pontinhos e em “Configurações e privacidade”. Depois, vá em Conta » Seus dados do Twitter. Você será redirecionado para uma página no navegador. Faça o login com seu celular, email ou nome de usuário e senha. Toque então em “Baixar arquivo” e insira novamente a senha para confirmar. Depois, toque em “Solicitar arquivo”, na seção “Dados do Twitter”.

Quando o download estiver pronto, você receberá uma notificação push. Toque em “Arquivo de downloads”. Um link também será envidado por email — clique no botão de download para que o arquivo ZIP seja baixado.

Excluindo a sua conta no Twitter

Toque no botão de menu, representado por três riscos ou pontinhos e depois em “Configurações e privacidade”. Vá em Conta » Desativar sua conta. Leia atentamente todas as informações sobre a desativação da conta. Você poderá escolher qual será o seu período de reativação (30 dias ou 12 meses) e, obviamente, poderá restaurar a sua conta na rede social dentro desse tempo. Se estiver de acordo e estiver adicionado o período de reativação, toque em “Desativar”. Confirme a ação inserindo a sua senha e selecionando Desativar » Sim, desativar.

Bye, Twitter.