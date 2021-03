Desmonte do HomePod mini analisa seu sensor de temperatura

Já temos informações sobre vários elementos internos do HomePod mini, como o seu cabo não removível e o sensor escondido de temperatura e umidade. Pois agora, com mais de quatro meses de atraso, a iFixit enfim publicou o seu desmonte completo do dispositivo, para que tenhamos uma visão mais completa do que acontece nas entranhas do menor (e agora único) alto-falante inteligente da Apple.

Publicidade

A equipe da iFixit não teve muitas dificuldades em acessar a parte interna do dispositivo, inclusive por conta dos teardowns publicados anteriormente na internet. O primeiro passo é despir o HomePod mini do tecido que reveste boa parte da sua superfície; em seguida, basta tirar alguns parafusos e superar uma quantidade razoável de cola para tirar a tampa superior do aparelho, que revela os 19 LEDs, o sensor de luz e alguns conectores.

Retirando a placa lógica, podemos dar uma olhada nas entranhas principais do HomePod mini — incluindo o processador S5 e o chip controlador de energia, que ficam isolados em uma placa separada (provavelmente para evitar sobrecargas energéticas). Continuando o desmonte, temos o alto-falante em si, voltado para baixo e com radiadores passivos que permitem a propagação do som em 360º.

Por fim, a iFixit resolveu dar uma olhada também no sensor de temperatura e umidade do dispositivo, descoberto pela Bloomberg e que, até o momento, ainda não tem nenhuma função prática.

Trata-se de um componente de 1,5×1,5mm da Texas Instruments que, segundo os especialistas, pode ter algumas funções: além das que já imaginamos (como pedir à Siri que controle o ar condicionado de forma mais proativa, por exemplo), a iFixit sugere que o sensor pode ser utilizado para adaptar a reprodução de sons do HomePod mini, já que as características do ambiente podem afetar a acústica e a propagação das ondas sonoras.

Seria interessante, não?