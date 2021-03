League of Legends: Wild Rift é lançado no Brasil em fase beta

Há algumas semanas, falamos das notícias mais recentes sobre League of Legends: Wild Rift, a primeira versão para iOS e Android do jogo que tornou-se fenômeno global. À época, comentamos que a beta pública do título seria liberada em breve para diversos países, como o Brasil; agora, ela já está entre nós.

Publicidade

A Riot Games, desenvolvedora do jogo, liberou a versão de testes do jogo no Brasil e em toda a América; para começar a testar, basta baixar o jogo na App Store (certifique-se de já estar rodando o patch 2.2) e participar de alguns eventos de login e nivelamento — os eventos servem para desbloquear conteúdos, aprender os conceitos básicos do jogo e atribuir as primeiras medalhas e conquistas.

Assim como em suas versões para PC, o novo jogo traz diversas arenas e modos de disputa, sempre com foco no multiplayer. A interface e os controles, claro, foram adaptados para as telas sensíveis ao toque, mas você pode conectar um joystick ao seu iPhone para ter uma experiência mais precisa e mais próxima dos jogos tradicionais.

Obviamente, por ainda ser um período de testes e por estarmos falando de uma franquia extremamente popular, esses primeiros dias deverão ser difíceis, com sobrecarga de servidores, filas para entrar e outros probleminhas aqui e ali. Ainda assim, se você quer ter o gostinho de experimentar o primeiro LoL para dispositivos móveis, essa é a chance.

Publicidade

Vale lembrar que os requerimentos do jogo não são nada exigentes: no caso da Maçã, ele roda em qualquer iPhone 6 ou posterior com o iOS 10 ou superior instalado. Portanto, paciência e boa diversão!

via 9to5Mac