NetNewsWire 6.0 chega com sincronização via iCloud e adaptações pro macOS Big Sur

Alguns meses após ganhar sincronização com o Feedly, o famoso cliente de RSS NetNewsWire acaba de chegar à versão 6.0 para Mac com mais algumas excelentes e importantes novidades.

O principal é que todos os dados do NetNewsWire são agora sincronizados via iCloud, e isso será levado em breve à versão 6.0 para iOS — cujos trabalhos já estão sendo iniciados e não deverão demorar tanto, visto que as plataformas agora compartilham boa parte do seu código.

O NetNewsWire 6.0 para Mac também traz adaptações visuais e do seu ícone para o macOS Big Sur, passa a rodar em sandbox (mais seguro) e nativamente em Macs com Apple Silicon, ganhou suporte a mais serviços (BazQux, Inoreader, NewsBlur, The Old Reader e FreshRSS) e a feeds do Twitter/Reddit, uma nova extensão de compartilhamento, novas preferências e mais.

O software requer o macOS 10.15 ou superior e é totalmente gratuito. Baixe a versão 6.0 aqui [ZIP] e não esqueça de assinar o nosso feed RSS. 😉