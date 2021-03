Oferta: iPad Air de 256GB por R$6.999 em 10x

No final do ano passado, a Apple aproveitou para atualizar dois de seus modelos de iPads full-size: o iPad “normal” e o iPad Air.

Publicidade

O primeiro recebeu apenas uma atualização em seu processador, mas o iPad Air foi completamente repaginado, ganhando um design com tela de ponta a ponta, suporte ao Magic Keyboard e até um Touch ID integrado ao botão superior (ligar/desligar).

O Pontofrio.com está trazendo hoje uma boa promoção para quem procura se atualizar ou mesmo já embarcar no mundo dos iPads com o pé direito! O modelo em questão é na cor cinza espacial, com 256GB de armazenamento interno e conexão Wi-Fi.

Vendido pela Apple no Brasil por R$8.699, o mesmo tablet está saindo por R$6.999, valor que pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Publicidade

Aproveitem! 🙂

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo Twitter ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.