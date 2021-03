Programa de Reparo Independente da Apple chega ao Brasil e a mais países

Boa notícia para brasileiros! Lançado em 2019 nos Estados Unidos e expandido em 2020 para a Europa e o Canadá, o Programa de Reparo Independente da Apple está agora chegando ao Brasil e em muitos outros países!

Com essa expansão, o programa ficará disponível em mais de 200 países, cobrindo basicamente quase todos as regiões onde a Apple atua. Todas as assistências participantes do programa têm acesso a treinamento gratuito da empresa e às mesmas peças, ferramentas, manuais de reparo e diagnósticos que os Centros de Serviço Autorizados Apple e as Apple Stores.

Não há custo para participar do programa. Para se qualificar, as assistências precisam se comprometer a ter um técnico certificado pela Apple para realizar os consertos. O processo de certificação, segundo a companhia, é simples e gratuito. Assistências qualificadas podem comprar peças e ferramentas genuínas da Apple pelo mesmo preço que os CSAAs, vale notar.

Ainda de acordo com a Apple, a partir desta semana, assistências dos seguintes países podem se inscrever no programa: Afeganistão, África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Bangladesh, Brasil, Brunei, Butão, Camboja, Cingapura, Coreia, Emirados Árabes Unidos, Fiji, Filipinas, Guam, Hong Kong, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar, Mongolia, Nepal, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Paquistão, Rússia, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tonga, Turquia, Vanuatu e Vietnã.

Em 2021, o programa chegará também às seguintes regiões: Albânia, Argélia, Angola, Anguilla, Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Aruba, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bielorrússia, Belize, Benin, Bermudas, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Ilhas Virgens Britânicas, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Ilhas Cayman, República Centro-Africana, Chade, Chile, China, Colômbia, Comores, Costa Rica, Curaçao, República Democrática do Congo e República do Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Equador, Egito, El Salvador, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guiné-Bissau, República da Guiné, Guiana, Haiti, Honduras, Iraque, Israel, Costa do Marfim, Jamaica, Jordânia, Cazaquistão, Quênia Mali, Mauritânia, Maurícia, Mayotte, México, Moldávia, Montenegro, Montserrat, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Antilhas Holandesas, Nicarágua, Níger, Nigéria, Macedônia do Norte, Omã, Palestina, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Ruanda, Senegal, Sérvia, Seychelles, Serra Leoa, São Martinho, Somália, Sudão do Sul, Ilhas Virgens Espanholas, St. Barthelemy, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Martin, Saint-Pierre e Miquelon, St. Vicente e Granadinas, Suriname, Tajiquistão, Tanzânia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turcomenistão, Ilhas Turks e Caicos, Uganda, Ucrânia, Uruguai, Ilhas Virgens Americanas, Uzbequistão, Venezuela, Wallis e Futuna, Zâmbia e Zimbábue. Ufa! 😅

Para verificar se uma empresa participa do Programa de Reparo Independente da Apple, visite essa página.