Puxada pelo iPhone, adoção do eSIM deverá crescer 180% até 2025

O eSIM (ou chip eletrônico, digital, virtual, como queira) foi uma das grandes novidades da família dos iPhones XR/XS e mantém-se até hoje como um recurso bem interessante — não só nos smartphones da Apple, mas também no Apple Watch e em alguns modelos de iPads.

Pois parece que a tecnologia veio mesmo para ficar — e, graças à Apple, sua popularidade poderá explodir nos próximos anos: um estudo recente da Juniper Research indicou que, dos cerca de 1,2 bilhão de eSIMs ativos hoje no mundo, teremos cerca de 3,4 bilhões em 2025 — um aumento de 180%, atribuído em parte aos dispositivos da Maçã.

Segundo as previsões, o salto no uso do eSIM será visto majoritariamente entre consumidores finais: 94% do crescimento será puxado por usuários comuns, e não por empresas ou setores públicos.

Além da Apple, o Google também é citado como um grande motor de crescimento da tecnologia: a gigante de Mountain View já inclui suporte ao eSIM nos seus smartphones Pixel, e também incorporou suporte à tecnologia no Android — permitindo, assim, que outras fabricantes utilizem os chips eletrônicos no sistema operacional móvel mais utilizado do mundo.

Para quem ainda não está por dentro da coisa toda, nós temos um vídeo completo, acima, falando sobre o eSIM e como ativá-lo no seu iPhone — lembrando que todas as principais operadoras do Brasil já oferecem a tecnologia em boa parte dos (ou todos os) seus planos.

via MacRumors