MacMagazine no Ar #422: receita da Apple dispara, rumores sobre iOS 15, iMessage no Android e mais!

E hoje √© dia de MacMagazine no Ar! ūüėÉ Esta √© a 422¬™ edi√ß√£o do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

[@eduardomarques] Breno Masi [@macmasi]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Apoio: Loja do Sapo

Este epis√≥dio teve o apoio da Loja do Sapo, que faz troca de vidros de Apple Watches ‚ÄĒ inclusive do Series 6 e do SE ‚ÄĒ com pre√ßo bastante competitivo e um ano de garantia. Eles est√£o em Belo Horizonte (MG), mas atendem o Brasil inteiro via SEDEX. Siga-os no Instagram em @lojadosapo!

Apoio: Alura

De 3 a 7 de maio, acontecer√° a #Imers√£oDados na Alura. Se voc√™ j√° trabalha com dados ou est√° come√ßando na √°rea e conhece l√≥gica de programa√ß√£o ou Python, essa imers√£o √© pra voc√™! Nela, voc√™ aprender√° e desenvolver um projeto a partir de dados reais com a ajuda do¬†Guilherme Silveira,¬†da Vanessa Leiko¬†e¬†do Thiago Gon√ßalves ‚ÄĒ tudo isso em cinco aulas incr√≠veis, de 3 a 7 de maio. Fa√ßa sua inscri√ß√£o at√© 2 de maio nessa p√°gina!

Gravação ao vivo

Agora, todas as nossas grava√ß√Ķes do podcast ser√£o transmitidas ao vivo pelo YouTube, para todo mundo, com intera√ß√£o via (Super) Chats.