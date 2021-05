Acessório da ElevationLab prende AirTag à coleira do seu pet

A Apple já “tirou o dela da reta”, por assim dizer, ao deixar bem claro que o AirTag não foi pensado para rastrear animais (ou crianças). Ainda assim, nada impede que você tente — e se essa é a sua intenção, a ElevationLab lançou recentemente o acessório ideal.

O TagVault: Pet é um pequeno suporte pensado para você afixar o rastreador da Maçã à coleira ou à guia do seu animal de estimação. O design tem como principal objetivo oferecer um grau de proteção superior ao do AirTag: o rastreador fica protegido de todos os lados por um material plástico e parafusos de aço inoxidável, dando inclusive uma dose extra de resistência a água ao dispositivo — seu bichinho vai poder nadar sem o perigo de danificar o AirTag.

O acessório funciona com qualquer coleira ou guia de até 5mm de espessura (o que representa basicamente 99% dos modelos disponíveis no mercado, segundo a ElevationLab). A instalação é simples: basta passar os parafusos pela coleira (o design já é pensado para perfurar o material sem dificuldades) e encaixar o suporte na parte da frente. Ele fica bem preso, sem balançar ou causar protuberâncias e ruídos que poderiam incomodar os bichinhos.

A colocação e retirada do AirTag também é bem simples: você pode fazer isso sem desinstalar o acessório, simplesmente desatarraxando os seus quatro parafusos frontais; com isso, é possível trocar a bateria do rastreador sempre que necessário. Vale notar que a carcaça do acessório não impede que o AirTag se comunique nem impede a passagem de som do seu alto-falante.

Segundo a fabricante, o acessório funciona melhor com cães e gatos de no mínimo 5kg. Bichinhos menores também podem usar o suporte em suas coleiras, mas ele ficará relativamente grande em relação ao corpo do animal (e potencialmente desconfortável).

O TagVault: Pet está disponível em pré-venda no site da ElevationLab, e suas entregas serão iniciadas em julho. A unidade sai por US$20, mas você pode adquirir pacotes com 2 (US$35) ou 4 (US$65) acessórios por preços promocionais.

TagVault

Vale destacar, também, o TagVault “original”, anunciado há algumas semanas. A ideia, o design e o grau de proteção são os mesmos, mas aqui, saem de cena as coleiras — a ideia é prender o AirTag ao seu chaveiro sem se preocupar com impactos, líquidos ou poeira.

O TagVault também está em pré-venda no site da ElevationLab, por US$13 a unidade — o pacote com 4 sai por US$40, e o kit com 8 unidades custa US$75. As entregas serão iniciadas no próximo mês.

AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: em até 12x de R$30,75

Característica: rastreador (Bluetooth e UWB)

Pacotes: uma ou quatro unidades

Lançamento: abril de 2021

Comprar

