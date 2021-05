Apple adia assinaturas em podcasts para junho

No evento do mês passado, a Apple anunciou o lançamento de assinaturas para podcasts, chamado Apple Podcasts Subscriptions. A opção de assinaturas estava prevista para ser lançada no fim de maio, mas até agora nada…

Publicidade

Pois hoje a empresa, em um email enviado para criadores de podcasts, anunciou o adiamento da opção de assinaturas e o lançamento dos canais (conjuntos de podcasts selecionados) para junho. De acordo com o comunicado, isso permitirá que ela forneça a melhor experiência para criadores e ouvintes do Apple Podcasts.

A empresa ainda aproveitou para anunciar que, com o lançamento do iOS 14.6, resolveu algumas das reclamações dos ouvintes no aplicativo oficial e que apresentará melhorias adicionais à aba Biblioteca nas próximas semanas. Além disso, a Apple disse ter corrigido a lentidão que alguns criadores estavam experienciando no Apple Podcasts Connect.

No mais, quanto mais cedo essas novidades chegarem, melhor para ela e para os criadores de podcasts!