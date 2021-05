Apple TV+ terá série de comédia do roteirista de “Schitt’s Creek”

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+ — hoje, pensada para os fãs de séries de comédia e especialmente os fãs da (recém-finalizada) “Schitt’s Creek”. Digo isso porque a Maçã adquiriu os direitos de “The Big Door Prize”, nova série de comédia de um dos principais roteiristas da elogiada produção canadense.

Criada e desenvolvida por David West Read, que produziu e roteirizou vários episódios de “Schitt’s Creek”, a série da Maçã será baseada no livro homônimo de M.O. Walsh e ambientada numa pequena cidade ficcional no estado de Louisiana, chamada Deerfield.

A história começa quando seus residentes descobrem uma máquina misteriosa, parecida com uma cabine de fotos, nos fundos da mercearia local — com dois dólares e uma amostra de DNA, a máquina é capaz de analisar os potenciais da vida de qualquer usuário, indicando seu destino e seu futuro. Com isso, os habitantes da cidade (professores, enfermeiros, empresários) rapidamente mudam o curso de suas vidas para se tornarem mágicos, caubóis e atletas — alterando para sempre a vida do casal de protagonistas, Douglas e Cherilyn Hubbard.

Segundo o Deadline, a Apple adquiriu os direitos da série após uma competitiva guerra de lances, superando várias concorrentes da TV e do mundo do streaming. A produção será realizada a partir de uma parceria com a Skydance Television — as duas já estão trabalhando juntas na produção de “Fundação”, baseada na clássica obra de Isaac Asimov.

Ainda não há mais informações sobre elenco, equipe ou filmagens de “The Big Door Prize”, mas nós, como de costume, ficaremos de olho.

