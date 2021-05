Chrome e Edge chegam à versão 91 focados em desempenho e usabilidade

No mês passado, nós noticiamos que o Google Chrome havia chegado à versão 90. Dentre as melhorias, uma se destacou: o HTTPS passou a ser o protocolo padrão no acesso a sites para uma maior segurança.

Pois, nesta semana, a empresa lançou a versão 91 do seu navegador, que promete ainda mais melhorias. Segundo o Google, o navegador para desktops e laptops traz algumas mudanças fundamentais que prometem aumentar sua velocidade em até 23% quando comparado com a versão anterior.

A primeira delas é a melhoria das buscas nas abas, recurso lançado no Chrome 87. Agora, além da pesquisa e do gerenciamento de abas abertas, a interface também exibe sites que foram fechados recentemente, garantindo um acesso rápido para páginas recém-utilizadas.

A segunda novidade tem a ver com o clássico ⌘ C / ⌘ V . Em vez de arrastar ou usar a função para anexar arquivos, agora é possível usar os comandos de copiar e colar para inseri-los em sites ou email, por exemplo.

Outro recurso adicionado foi a melhoria na integração dos aplicativos web (ou web apps, que não dependem de instalação no computador) com o ecossistema do Google. A partir da versão 91, caso o usuário deseje, eles podem iniciar automaticamente assim que o navegador for aberto, ótimo para quem não quer abrir um por um na hora de trabalhar.

Tal como outras plataformas, o Chrome 91 para iOS avisará aos usuários se eles inserirem senhas salvas em um site fraudulento conhecido.

Para o Android, o navegador da Google ganhou ganhou bem mais recursos, como a possibilidade de seguir sites (com um leitor de RSS similar ao finado Google Reader), a opção de exibir páginas da web no formato desktop por padrão em tablets, um novo design para os botões de formulário (tais como múltipla escolha, calendários e barras de progresso) e mais.

Edge 91 também chega com melhorias

Há alguns dias, durante seu evento anual para desenvolvedores, a Microsoft anunciou novidades para a versão 91 do seu navegador, o Edge — incluindo o Startup Boost e as sleeping tabs.

Ontem, ela confirmou que novas funcionalidades chegarão ao Edge. A primeira é o suporte nativo ao histórico de preços. Com ele, ao visualizar um item, o navegador mostrará sua variação de preço. Por enquanto, a função está disponível apenas nos Estados Unidos e com apenas algumas lojas parceiras.

Outra função que aterrissará no Edge são os chamados Bing Rebates, que oferecerão cashback aos usuários que comprarem em lojas parceiras. Além disso, também será possível personalizar melhor o que você quer ver ao abrir uma nova aba com tópicos de interesse.

A versão 91 do Chrome já está disponível para todos os sistemas operacionais de maneira estável no site oficial do Google e está sendo distribuída aos poucos nas lojas de apps para smartphones. Já o Edge, além de estar disponível em seu site oficial, está sendo distribuído gradualmente para todos os usuários.

