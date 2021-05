COVID-19: pandemia afeta ainda mais fornecedoras no Vietnã

Durante as últimas semanas, vimos a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) abrandar em diversos lugares. Contudo, não é apenas no Brasil e na Índia que ela continua causando estragos. É o caso, também, do Vietnã, país com uma das maiores cadeias de produção Apple.

Segundo um relatório publicado hoje pela agência Reuters, fornecedores da Apple por lá têm estudado a melhor forma para contornar um repentino surto de COVID-19 que deixou diversas fábricas operando abaixo da sua capacidade normal.

Isso, claro, com o objetivo de permitir um certo distanciamento físico entre os funcionários e resguardar a saúde de todos — sempre, claro, tomando todas as outras precauções, também.

Depois de conter com sucesso o novo Coronavírus durante a maior parte do ano passado, o Vietnã agora está lutando contra um surto que está se espalhando mais rapidamente. Mais de 3.000 pessoas foram infectadas em 30 de suas 63 cidades e províncias desde o fim de abril.

Desta forma, uma fonte contou à agência que a fornecedora para a qual trabalha precisou dividir a mão de obra em duas equipes. Em vez de interromper as atividades — como aconteceu com as fábricas chinesas da Foxconn em 2020 —, os funcionários agora trabalham em turnos alternados.

A solução, porém, foi dada apenas como temporária, durando (talvez) duas semanas. Para complicar ainda mais as coisas, a capital do Vietnã (Hanói) fechou restaurantes e baniu aglomerações a fim de impedir a propagação do vírus.

Pelo menos 1,04 milhão de pessoas no Vietnã receberam uma dose da vacina [contra a] COVID-19, mas apenas 28.529 foram totalmente vacinadas, de acordo com dados oficiais.

Ainda assim, a Apple tem enfrentado problemas com fornecedores em todo o mundo. Apenas nesse mês, a Foxconn e a Luxshare, duas das maiores fornecedoras companhia, foram orientadas a fechar suas fábricas no norte do Vietnã. Na Índia, onde a situação é mais preocupante, a produção do iPhone 12 em uma fábrica da Foxconn foi duramente afetada em meio a um restrito lockdown.

