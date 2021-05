E colocaram um AirTag dentro da chave de um Tesla!

Desde que o famigerado AirTag chegou ao mercado, usuários do mundo todo têm tentado encontrar formas de testar os limites e as capacidades do novo rastreador da Apple.

Já falamos aqui de AirTags na máquina de lavar, disputando com um cachorro farejador, como acoplá-lo ao Siri Remote e até um modificado para caber dentro de uma carteira. Agora, a tentativa da vez foi de colocá-lo dentro da chave de um Tesla, a fim de localizá-lo pelo app Buscar (Find My).

O autor do vídeo, Praveen Nagaraj, removeu a placa lógica do AirTag e a encaixou dentro da chave do carro. Depois disso, conectou a placa lógica do rastreador à da chave e usou a bateria do AirTag para fornecer energia a ambos. Ele disse que, por estar conectado às duas placas, a bateria deverá durar menos do que o previsto.

O processo tem alguns poréns, já que ele não conseguiu abrir espaço suficiente dentro da chave para encaixar o alto-falante do AirTag — ou seja, nada de rastreamento sonoro. Além disso, por conta da interferência entre o AirTag e a placa metálica dentro da chave, o recurso Busca Precisa só funciona com menos de 3m de distância. Por fim, também não é possível aproximar o iPhone para identificar o AirTag (quando ele está em modo perdido).

Me parece mais fácil comprar um chaveiro e colocar os produtos juntos, mas mesmo com todos esses percalços, é interessante ver as engenharias por trás de tamanha proeza. Se quiser tentar isso na chave do seu carro, o autor do vídeo escreveu um post explicando um pouco melhor o processo.

Caso você não saiba, a Apple já iniciou as vendas do AirTag no Brasil, e nós fizemos alguns artigos ensinando como configurar, resetar, renomear e rastrear seus itens perdidos com ele, bem como um vídeo completo de unboxing e hands-on.

Falando em Tesla, temos também um vídeo no nosso canal no YouTube testando o Autopilot do Model 3! 😀

