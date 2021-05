Samsung e Apple querem capturar mercado da LG na Coreia do Sul

No mês passado, a comunidade tecnológica recebeu com pesar a notícia de que a LG deixaria o mercado de smartphones. A empresa, embora com alguns acertos ao longo da sua história no ramo, esteve patinando bastante nos anos recentes, acumulando prejuízos bilionários e se distanciando cada vez mais das líderes do segmento — o que explica em partes a decisão de focar em outras áreas da sua operação.

Mesmo com todos esses tropeços, a LG ainda mantinha uma base fiel de usuários em ao menos um mercado — justamente o seu país natal, a Coreia do Sul. E agora, de acordo com o IT Home, Apple e Samsung iniciaram uma briga interessante para capturar esse público repentinamente órfão da sua marca de preferência.

Segundo a matéria, ambas as gigantes lançaram no país programas de trade-in direcionados especificamente a smartphones da LG, os quais contam com dois benefícios especiais: os usuários podem receber, na troca, o valor estimado de revenda do smartphone e mais um bônus de 150 mil wons (cerca de R$700) na compra de um smartphone novo da marca em questão.

No caso da Apple, especificamente, o programa durará até o dia 25 de setembro e valerá para consumidores com smartphones 4G ou 5G da LG — o valor-bônus da troca poderá ser usado para a aquisição de um iPhone 12 ou um iPhone 12 mini. O programa, entretanto, só será disponibilizado nas operadoras de telefonia locais que tenham parcerias com a Maçã; não será possível fazer o trade-in nas lojas oficiais da Apple ou nas suas revendedoras.

A Samsung, por sua vez, manterá o programa até o fim de junho. Usuários poderão trocar seus smartphones LG e usar o bônus para adquirir aparelhos Galaxy S21, Note20, Z Flip ou Z Fold 2. A empresa, vale notar, já desfruta de uma liderança bastante folgada no seu país de origem — sua fatia de mercado na Coreia do Sul está na casa dos 65%, enquanto a Apple tem 20%.

A LG tem (por ora) cerca de 13% do mercado sul-coreano — e é justamente essa a fatia que a Apple e a Samsung estão tentando abocanhar. Vamos ver qual das duas se sairá mais bem-sucedida no aproveitamento de tal vácuo.

via Gizmochina