“The Me You Can’t See” ganha episódio especial, gratuito, no Apple TV

A docussérie “The Me You Can’t See” (ou “O meu lado invisível”, em português) estreou na semana passada e rapidamente tornou-se uma das produções com maior repercussão no Apple TV+ até o momento — graças principalmente às declarações bombásticas do Príncipe Harry, produtor e apresentador da série, que teriam chocado a Família Real Britânica.

Pois, para expandir ainda mais o alcance da série, a Apple lançou um episódio especial da produção, aberto para todos com acesso ao aplicativo Apple TV — não é necessário ter uma assinatura do Apple TV+ para assistir.

O episódio especial, intitulado “A Path Forward” (“Um Caminho Adiante”), traz uma conversa aberta entre o Príncipe Harry, Oprah Winfrey e os demais participantes da série. A ideia é falar sobre possíveis formas de lidar com as questões de trauma e saúde mental tratadas nos episódios anteriores, com um foco nas soluções para seguir adiante.

O “sexto episódio” da série, por assim dizer, traz a participação da atriz Glenn Glose, do especialista em saúde mental Zak Williams e do painel de conselheiros que esteve nos capítulos anteriores.

O episódio será liberado ainda hoje no aplicativo Apple TV.