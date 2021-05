Utilitário permite controlar o Mac com o novo Siri Remote

O Remote Buddy não é nenhum novato no mundo dos Macs: nós já estávamos falando sobre o utilitário nos idos de 2008, quando ele existia na forma de um aplicativo para iPhones e iPods touch. De lá para cá, ele ganhou uma série de mutações e versões adicionais; agora, na versão 2.0, ele é capaz de conectar o novo Siri Remote ao seu computador da Apple.

Com o intermédio do Remote Buddy, o novo controle remoto da Apple TV torna-se um parceiro ideal para comandar o seu Mac à distância. O clickpad do controle funciona em três modos, que você pode alternar pressionando o botão da Siri.

No modo trackpad , você pode deslizar o dedo pela superfície exatamente como num trackpad — o clique no botão central funciona como o clique do mouse, e você pode girar o dedo pelos botões direcionais para rolar a página.

, você pode deslizar o dedo pela superfície exatamente como num trackpad — o clique no botão central funciona como o clique do mouse, e você pode girar o dedo pelos botões direcionais para rolar a página. O modo controle remoto , por sua vez, é mais tradicional e funciona melhor com aplicativos multimídia: você clica nos botões direcionais do controle para se mover pela interface, exatamente como na Apple TV.

, por sua vez, é mais tradicional e funciona melhor com aplicativos multimídia: você clica nos botões direcionais do controle para se mover pela interface, exatamente como na Apple TV. Por fim, o modo teclado virtual pode ser evocado pressionando e segurando o botão da Siri — um teclado virtual surgirá na tela, e você pode deslizar o dedo pelo clickpad para selecionar os caracteres desejados.

Naturalmente, você pode usar o Siri Remote para controlar o Mac “como um todo” no modo trackpad, mas o Remote Buddy traz suporte a mais de 100 aplicativos — nativos e de terceiros — para funcionar no modo controle remoto tradicional. Entre eles, temos o Keynote, o Música, o Safari e quase todos os aplicativos do próprio macOS, bem como sites acessados via navegador, como o YouTube e o Netflix.

Nas configurações do app, você tem possibilidades basicamente infinitas: é possível atribuir comandos específicos a cada botão do Siri Remote por app ou de forma geral no sistema, permitindo que você realize basicamente qualquer tarefa à distância.

O Remote Buddy 2.0 pode ser adquirido no seu site oficial por US$25 — e você pode experimentá-lo gratuitamente por 30 dias para ter um gostinho das suas capacidades. Vale a pena conferir, bem como dar uma olhada no Remote Buddy Mobile (o qual permite que você controle o Mac a partir do iPhone/iPad).