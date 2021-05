Vídeo: animações, efeitos e transições do Keynote

Eu já comentei em algumas ocasiões aqui no site e no nosso podcast que uso bastante o Keynote para criar, por exemplo, algumas animações para os vídeos do nosso canal no YouTube.

Muitos leitores têm pedido, então, para fazermos justamente um vídeo mostrando um pouco desse poder do Keynote — e aqui estamos! 😉

Conforme explico logo no começo, esse *não* é um vídeo da série “Dominando” — até porque um desses sobre o Keynote levaria 1-2h, no mínimo. Não é à toa que, só falando em animações, efeitos e transições já chegamos a quase meia-hora de vídeo.

Mesmo não sendo um vídeo completo sobre o Keynote, esse já cobre talvez as suas funções mais importantes de todas e deve ajudar muitos de vocês a manipulá-lo melhor — assim espero, pelo menos. 😊

Se curtirem, não esqueçam de passar lá no YouTube e deixar um joinha no vídeo, bem como de compartilhá-lo com parentes e amigos. Valeu!