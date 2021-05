WhatsApp desiste de limitar funções de quem não aceitar política de privacidade

Vocês certamente têm acompanhado por aqui a saga das novas políticas de privacidade do WhatsApp, que — grosso modo — concederão os dados dos usuários ao Facebook.

As mudanças entrariam em vigor em fevereiro, mas com a chuva de críticas foram adiadas para maio; no dia da efetivação, a rede afirmou que daria uma tolerância de 90 dias para usuários que não aceitassem as regras (depois disso, adeus).

Bom, pelo visto, o mensageiro voltou atrás: ao The Next Web, o Facebook afirmou que os usuários que não aceitarem as novas políticas de privacidade não terão as funções do aplicativo limitadas.

A rede justificou a decisão citando conversas com autoridades e especialistas da área de privacidade digital. O comunicado diz o seguinte:

Devido a discussões recentes com várias autoridades e especialistas da área de privacidade, nós queremos deixar claro que não vamos limitar a forma como o WhatsApp funciona para aqueles que ainda não aceitaram a atualização.

Ao The Verge, a empresa confirmou ainda que não há expectativas para alterar essa decisão — usuários que não concordarem com a nova política de privacidade poderão utilizar o mensageiro sem restrições indefinidamente, segundo a empresa.

Ainda de acordo com o Facebook, a maioria dos usuários já aceitou as novas regras — e aqueles que ainda não o fizeram, mesmo que possam continuar utilizando o WhatsApp normalmente, continuarão recebendo lembretes sobre as mudanças solicitando a autorização. Essas notificações aparecerão quando usuários acessarem recursos “opcionais”, como se comunicar com uma empresa usuária do WhatsApp Business.

Vamos ver se a decisão de fato será definitiva.