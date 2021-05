Como personalizar o clickpad do novo Siri Remote

A segunda geração do Siri Remote foi a principal novidade da nova Apple TV 4K, anunciada num evento especial em abril passado.

O touchpad, que ocupava toda a parte superior da primeira geração do controle remoto, deu lugar a um clickpad, que combina os tradicionais botões direcionais com um sensor de toque.

Com ele, é possível navegar pela interface do tvOS e controlar a reprodução de conteúdos de maneira bem parecida com a da Click Wheel, presente em algumas gerações de iPods.

Com esse “novo” modo de interação, a Apple possibilita que você personalize a sua experiência no sensor de toque, a fim de deixar a navegação com a set-top box de acordo com o seu gosto. Veja como fazer!

Ativando/desativando o rastreamento da superfície de toque

Vá em Ajustes » Controles Remotos e Dispositivos » Clickpad. Selecionando “Clicar e Tocar”, você permite o rastreamento da superfície de toque do acessório; já indo em “Apenas Clicar”, esse rastreamento será desativado.

Alterando a sensibilidade do rastreamento da superfície de toque

É possível, ainda, ajustar a sensibilidade do sensor de toque do Siri Remote. Aqui, a dica vale para as duas gerações do controle remoto.

Para fazer isso, vá em Ajustes » Controles Remotos e Dispositivos » Sensibilidade do Touch. Agora, alterne entre “Rápida” (para aumentar a sensibilidade do rastreamento), “Média” e “Lenta” (para diminuir).

E você, pretende comprar a segunda geração do Siri Remote? 😁

