Como verificar a quantidade de ciclos de bateria [Mac]

As baterias dos MacBooks [Air/Pro], assim como aquelas contidas nos iPhones/iPads e demais produtos eletrônicos, são compostas de íons de lítio.

O que são ciclos

Com o uso desses eletrônicos, essas baterias vão passando por ciclos. Um ciclo de carga acontece quando você usa toda a alimentação da bateria, o que não significa necessariamente uma única carga.

Por exemplo, você pode usar metade da carga do notebook em um dia e, depois, recarregar totalmente a bateria. Se você fizesse a mesma coisa no dia seguinte, isso seria considerado como um ciclo de carga, não dois.

Desta forma, um ciclo completo pode levar vários dias.

Máximo de ciclos

Segundo a Maçã, quando a bateria está “consumida”, ou seja, atinge o limite de ciclos, é recomendável que ela seja trocada para voltar a ter a sua duração original.

Esse número de ciclos até que a bateria seja considerada consumida varia muito de acordo com o modelo notebook, porém os mais recentes foram criados para aguentar até 1.000 ciclos.

Como verificar a contagem dos ciclos

Por padrão, é possível conferir a contagem desses ciclos diretamente nas Informações do Sistema do computador.

Abra o Finder, vá em Aplicativos » Utilitários e abra o Informações do Sistema. Você também pode abri-lo pelo Launchpad (dentro da pasta “Outros”) ou clicando no logo da Apple (na barra de menus) com a tecla ⌥ pressionada e depois em “Informações do Sistema…”.

Em seguida, clique em “Alimentação” na coluna lateral. As informações da contagem dos ciclos da bateria interna e a sua condição estarão localizadas na seção “Informações Sobre a Bateria”.

Se precisar trocar a bateria, o recomendável é procurar o suporte da Apple. Os preços dos reparos oficiais variam bastante, a depender do modelo.

MacBook Pro de 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$21.689,10

Preço parcelado: em até 12x de R$2.008,25

Características: chip Intel

Cores: cinza espacial ou prateado

Lançamento: 2019 Comprar

MacBook Pro de 13″ de Apple Preço à vista: a partir de R$15.569,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.441,58

Características: chip Intel ou M1

Cores: cinza espacial ou prateado

Lançamento: 2020 Comprar

MacBook Air de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.083,25

Características: chip M1

Cores: cinza espacial, dourado ou prateado

Lançamento: 2020 Comprar

