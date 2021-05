Como enviar desenhos, toques ou batimentos cardíacos pelo app Mensagens [iPhone, iPad e Apple Watch]

Durante a apresentação do Apple Watch, em 2014, a empresa aproveitou para lançar também uma nova maneira de comunicação com outros usuários do relógio. Nascia, aí, o Digital Touch.

Por meio dele, usuários podem enviar desenhos à mão, toques e até efeitos como batimentos cardíacos, corações partidos e beijos diretamente pelo app Mensagens.

Além do Apple Watch, iPhones/iPads — a partir do iOS 10 — também ganharam acesso ao recurso. A seguir, aprenda como usar o Digital Touch nesses dispositivos.

Usando o Digital Touch no iPhone/iPad

Abra o Mensagens e, ao iniciar uma nova conversa ou escolher uma já existente, toque no botão representado por dois dedos sobre um coração. Em seguida, escolha a maneira como deseja enviar a mensagem.

Enviar um desenho : comece a desenhar na área específica. Se quiser adicionar mais de uma cor, selecione o ícone do lado esquerdo para abrir as outras disponíveis. Para escolher outra cor além das pré-definidas, segure o dedo sobre uma delas e escolha a desejada. Em seguida, selecione “OK”. Se quiser recomeçar um desenho, vá em “X”. Quando o desenho estiver pronto, toque no botão com uma flechinha voltada para cima (no lado direito).

: comece a desenhar na área específica. Se quiser adicionar mais de uma cor, selecione o ícone do lado esquerdo para abrir as outras disponíveis. Para escolher outra cor além das pré-definidas, segure o dedo sobre uma delas e escolha a desejada. Em seguida, selecione “OK”. Se quiser recomeçar um desenho, vá em “X”. Quando o desenho estiver pronto, toque no botão com uma flechinha voltada para cima (no lado direito). Enviar um toque : basta tocar na tela uma ou várias vezes.

: basta tocar na tela uma ou várias vezes. Enviar um batimento cardíaco : mantenha pressionada a tela com dois dedos para que uma animação com um batimento cardíaco apareça.

: mantenha pressionada a tela com dois dedos para que uma animação com um batimento cardíaco apareça. Enviar uma bola de fogo : mantenha a tela pressionada com um dedo até que uma bola de fogo apareça.

: mantenha a tela pressionada com um dedo até que uma bola de fogo apareça. Enviar um beijo : toque na tela com dois dedos para enviar um beijo ao destinatário.

: toque na tela com dois dedos para enviar um beijo ao destinatário. Enviar um coração partido: mantenha a tela pressionada com dois dedos e arraste-os para baixo até que o efeito apareça.

Vale lembrar que, se o a pessoa para quem você enviar a mensagem estiver usando um iPhone/iPad com uma versão anterior ao iOS 10, elas serão enviadas em formato estático (sem animação).

Usando o Digital Touch no Apple Watch

Abra o Mensagens e escolha uma conversa. Em seguida, gire a Digital Crown e selecione o botão representado por dois dedos sobre um coração.

Enviar um desenho : use o dedo para começar a desenhar. Se quiser mudar de cor, toque na bolinha no canto superior direito. Para escolher outra cor, segure o dedo sobre uma das cores até que elas apareçam. Quando tiver finalizado, vá em OK » Enviar.

: use o dedo para começar a desenhar. Se quiser mudar de cor, toque na bolinha no canto superior direito. Para escolher outra cor, segure o dedo sobre uma das cores até que elas apareçam. Quando tiver finalizado, vá em OK » Enviar. Enviar um toque : toque na tela uma ou quantas vezes quiser.

: toque na tela uma ou quantas vezes quiser. Enviar um batimento cardíaco : toque na tela com dois dedos até que apareça a animação dos batimentos cardíacos. Nesse caso, o Apple Watch usará o sensor cardíaco do relógio para enviar os seus próprios batimentos. 😀

: toque na tela com dois dedos até que apareça a animação dos batimentos cardíacos. Nesse caso, o Apple Watch usará o sensor cardíaco do relógio para enviar os seus próprios batimentos. 😀 Enviar uma bola de fogo : mantenha o dedo na tela até que apareça a animação de uma bola de fogo.

: mantenha o dedo na tela até que apareça a animação de uma bola de fogo. Enviar um beijo : mantenha dois dedos pressionados até que apareça a animação. Para enviá-lo, basta parar de tocar na tela.

: mantenha dois dedos pressionados até que apareça a animação. Para enviá-lo, basta parar de tocar na tela. Enviar um coração partido: posicione dois dedos na tela e arraste-os para baixo.

Bem bacana, não é? 📱⌚️