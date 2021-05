Como ouvir um áudio antes de enviá-lo no WhatsApp

A maneira mais tradicional de enviar mensagens pelo WhatsApp é em texto. Porém, a comunicação por áudio também caiu no gosto de muita gente — ainda que seja detestada por muitos outros. 😛

Se você costuma enviar muitos deles para seus amigos e familiares — ou até mesmo no trabalho —, saiba que há uma maneira de ouvi-los e revisar o que foi dito antes de enviar.

A gambiarra novidade está presente desde a versão 2.18.10 do mensageiro, liberada em 2018. Recentemente, porém, o WABetaInfo descobriu que uma versão oficial desse recurso está sendo testada e possivelmente deverá ser oficializada nos próximos meses pela empresa. Até lá, use o método abaixo.

Toque no ícone de microfone para começar a gravação. Em seguida, deslize o dedo para cima (até o cadeado), a fim de não precisar ficar segurando o botão enquanto faz a gravação. Quando tiver terminado de falar, feche o aplicativo como faz com qualquer outro — deslizando o dedo de baixo para cima, em iPhones recentes. Não se preocupe, o áudio não será perdido.

Agora, abra o WhatsApp novamente. Você verá, na parte inferior do app, uma barra com a opção de ouvir o áudio. Para fazer isso, toque no botão de play. Caso não esteja satisfeito com a gravação, apague-a tocando no botão de lixeira, localizado no lado esquerdo.

Se estiver certo de que deseja mandar o áudio já gravado, toque no botão azul com uma seta para a direita. Simples, assim!

Uma dica super-útil para aqueles seus longos áudios, não é mesmo? Lembrando que, agora, você pode escutá-los em velocidade 1x, 1,5x ou 2x! 😉

