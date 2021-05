Conceito: “Apple Pro Mouse” tem design ergonômico e reversível

O que tem de belo, o Magic Mouse tem de polêmico: o periférico da Apple é frequentemente acusado de colocar a forma sobre a função — não apenas sobre o seu formato, considerado um pesadelo de ergonomia por muita gente, mas também pelo posicionamento da sua porta Lightning, que (justamente) virou piada no mundo inteiro.

Bom, é uma nova era de design na Apple e tudo indica que veremos, em breve, uma nova leva de computadores profissionais da Maçã. Mas será que a empresa tem alguma carta na manga para esses usuários avançados em termos de mouse? Ninguém sabe a resposta certa, mas o designer Vincent Lin propôs uma solução bem interessante.

Lin compartilhou recentemente seu conceito de “Apple Pro Mouse”, um novo periférico da empresa que combinaria as vantagens do Magic Mouse com a ergonomia de acessórios mais bem pensados, como o celebrado Logitech MX Master.

Temos aqui um design minimalista, em cinza espacial, com uma superfície superior totalmente sensível ao toque para gestos e rolagens; o mouse também teria, aleluia, um botão de clique do meio próprio. Já a parte inferior da estrutura traria aquilo que Lin batizou de “Taptic Sidebar”, uma barra de rolagem sensível ao toque e à pressão para adicionar uma nova camada de interação ao Mac.

O designer também imaginou a solução para um dos problemas mais comuns dos periféricos ergonômicos: a utilização por usuários destros e canhotos. Teríamos aqui um design completamente reversível — bastaria girar a superfície superior do acessório em 180º para adaptá-lo ao uso de qualquer mão, esquerda ou direita.

E quanto à porta Lightning? Não se preocupe: ela está numa posição bem mais razoável, na parte da frente (ou de trás, dependendo da orientação) do mouse. 😜

Pois bem, curtiram?

